شعراوي: 13 مليار جنيه حجم الإنفاق على برامج التنمية المحلية بالصعيد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن ما تم إنفاقه في محافظات الصعيد عبر برامج التنمية المحلية بلغ حوالي 13 مليار جنيه، حيث تم صرف 7.4 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية بحوالي 3.6 مليار جنيه ومشروعات كهرباء وإنارة بحوالي 3.4 مليار جنيه و2.6 مليار جنيه للأمن والإطفاء والمرور.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، أوضح الوزير أن محافظات الصعيد حصلت منها حتى الآن على حوالي 33% من إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها على جميع محافظات الجمهورية بحوالي 1.125 مليار جنيه وذلك لإنشاء عدد كبير من مشروعات البنية التحتية للمنظومة وعلى رأسها المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة وتدوير المخلفات والمحطات الوسيطة المتحركة والمحطات الوسيطة الثابتة ورفع تراكمات القمامة.

وأكد شعراوي أنه فيما يخص تطوير المجازر تم تنفيذ حوالى 21 مشروع ضمن المرحلة الأولى بالصعيد باجمالى استثمارات حوالى 675.1 مليون جنيه، كما تم تنفيذ حوالى 237 مشروع في برنامج الاستهداف الجغرافى لحوالي 80 قرية باستثمارات حوالى 1.25 مليار جنيه على رأسها تم تنفيذ 75 مشروع مياه شرب و50 مشروع كهرباء وإنارة و14 مشروع صرف صحى و40 مشروع رصف طرق و 35 مشروع وحدات صحية و 23 مشروع مدرسة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه فيما يخص تدخلات "حياة كريمة" في المرحلة التمهيدية تم تنفيذ حوالى 90 % من جملة الاستثمارات في قرى محافظات الصعيد حيث بلغت التكلفة حوالى 5.4 مليار جنيه استفاد منها 4.5 مليون مواطن عبر توفير 82 وحدة بيطرية مطورة و 216 مشروع تحسين بيئة وأمن وإطفاء وتجميل و331 تجمعا ريفىا تم تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة بها و63 تجمع ريفي مغطى بالصرف الصحى و151 تجمعا ريفيا تم زيادة معدل التغطية بمياه الشرب و163 مشروع رصف و2800 فصل جديد يستوعب أكثر من 100 ألف تلميذ و54 وحدة صحية مطورة و16 ألف منزل تم رفع الكفاءة لها وتطويرها لتصبح سكن كريم.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه لدعم المشروعات الحرفية واليدوية بمحافظات الصعيد أطلقت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي منصة أيادي مصر للترويج للمنتجات اليدوية للمرأة المصرية بالصعيد والتواصل مع المنصات الدولية في التسويق الإلكتروني بالمحافظات في الأسواق المحلية والدولية.

كما عرض الوزير لبعض المبادرات الخاصة بوزارة التنمية المحلية لدمج الشباب والمجتمع المحلى بالصعيد خلال الفترة من 2018 وحتى 2021 ومن بينها المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات ومبادرة مجلس إدارة الشارع ومبادرة معاً لنرتقى ومبادرة شباب الخير وائتلاف سند شباب الصعيد والمجلس الوطنى للشباب وتنمية وطن.

وفيما يخص التطوير المؤسسي وبناء قدرات الإدارة المحلية ، أشار شعراوي إلى موافقة السيد رئيس الجمهورية على تعاون الوزارة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب وتأهيل الكوادر والقيادات المحلية حيث تم الانتهاء من تدريب حوالى 12778 بالمحافظات وفى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم تدريب حوالي 6635 وفى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يتم تدريب حوالى 7 آلاف سنوياً حوالى 30% من هذا الرقم من محافظات الصعيد.

وقال اللواء محمود شعراوى أن الوزارة بالتعاون مع بعض الوزارات بالحكومة دعمت تطوير المراكز التكنولوجية لفصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة ، حيث تم تطوير 88 مركز تكنولوجي في 10 محافظات، وفى هذا الإطار تم إطلاق مبادرة " صوتك مسموع " لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث تم استقبال حوالي 76 ألف شكوى منذ إطلاقها في 2018 تم حل حوالي 74 ألف شكوى بنسبة 96%.

كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة وهو برنامج حكومي تنفذه الدولة مع البنك الدولي بتمويل حوالي 500 مليون دولار من البنك ومبلغ مماثل من الحكومة المصرية ومن المقرر أن ينتهى في 2023 .

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