ضبط مواد مخدرة مختلفة مع راكب قادم من إيطاليا بالمطار

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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من العقاقير والمواد المخدرة ، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من إيطاليا؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

اشتبه سيد فؤاد مأمور الجمرك، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة إير كايرو، من مالبنزا (إيطاليا)، اليوم السبت، في راكب مصري، وبتفتيشه تبين وجود ١٤٠ قرصًا من عقارَي الترامادول والكونترمال المخدرة، و٣ زجاجاجات تحتوي على نفس المواد السابقة.

وقرر زكريا حسب الله، مدير عام شؤون الركاب بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب؛ تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي .​