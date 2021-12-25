الجيزة: إزالة موقف عشوائي بالعجوزة والحجز على معرض سيارات بشارع السودان

كتب- يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتوقيع الحجز الإداري على معرض سيارات بشارع السودان للتعدي على الطريق العام وكلبشة السيارات التابعة له المتعدية على الطريق.

ووجه المحافظ، حسب بيان اليوم السبت، بضرورة تنفيذ حملات تمشيط وإزالة التعديات على الطريق العام لمعارض السيارات بشارع السودان، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ رئيسَ حي العجوزة بالتنسيق مع المنشآت التجارية وطلاء عدد من الأسوار والحوائط بشارع السودان؛ ليتكامل الشكل الحضاري للطريق خصوصاً بعد تنفيذ أعمال تطوير ورصف له.

وكلف المحافظ رئيسَ حي العجوزة وجهاز السرفيس، بإزالة موقف عشوائي لسيارات السرفيس بميدان الملكة زبيدة بحي العجوزة لما يسببه من إعاقة للحركة المرورية ونقله بمكان بديل.

جاء ذلك خلال جولة أجراها المحافظ أمس، لمتابعة حالة الطرق والنظافة والإشغالات بشوارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته والسودان ومحيي الدين أبو العز والنيل ومحيط مدينة الطلبة والطالبات، وذلك برفقة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة.