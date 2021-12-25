ضبط جهازين لاسلكيين وأسلحة بيضاء ومستحضرات تجميل بحوزة راكبين بمطار القاهرة

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كتب- محمد عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، بحسب بيان، اليوم السبت، من إحباط محاولتَي تهريب 2 جهاز لاسلكي وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من مستحضرات التجميل، أخفاها راكبان فور وصولهما من سويسرا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما .

اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران من زيورخ، في راكب مصري قادم من سويسرا ، وبتفتيش حقائبه تبين وجود ٢٩ مطواة وواحد سونكي خاص بسلاح آلي، وخنجر وجهازين لاسلكيين، مخبأة بين طيات ملابسه أسفل الشنطة .

واشتبه مأمور اللجنة الجمركية، على نفس رحلة الطائرة، في راكب مصري تبين من فحص جواز سفره كثرة التردد والسفر، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص أفاد وجود كثافات متماثلة، وتبين وجود 297 عبوة متنوعة خاصة بتجميل البشرة باهظة الثمن، مخبأة بين طيات ملابسه .

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرَي ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات.