محافظ القاهرة: نحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق كمتنفس للأهالي

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أنه تم الانتهاء من إصلاح وإعادة تشغيل نافورة حديقة غرناطة التاريخية بميدان روكسي بمصر الجديدة لتضيف بعدًا جماليًا للقاطنين بالمنطقة.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الحديقة وتشغيلها بأيدي مهندسي وفنيي الورش الإنتاجية بهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

كان محافظ القاهرة قد افتتح أعمال تطوير حديقة غرناطة الشهر الماضي بعد أن تم رفع كفاءتها وتركيب الأسوار الخارجية لها وتقليم الأشجار وتنسيق ووضع البرجولات الجمالية والمقاعد حول الأشجار ودهان الأسوار والبردورات ورفع كفاءة الإنارة الداخلية والخارجية، وطلب محافظ القاهرة خلال الافتتاح بسرعة الانتهاء من إصلاح النافورة وإعادة تشغيلها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتبارها متنفسًا للأهالي.

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