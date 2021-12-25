شعراوي: برامج تطوير محافظات الصعيد تكلفت 30 مليار جنيه في 7 سنوات

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلي ، جهود الوزارة في محافظات الصعيد خلال الفترة من 2014 – 2021 وإطار عمل الوزارة استعدادا للجمهورية الجديدة وذلك خلال كلمته اليوم السبت في افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



واستهل وزير التنمية المحلية كلمته في الاحتفالية التي أقيمت بمحافظة قنا، بالإشارة إلى الواقع الذى كانت عليه محافظات صعيد مصر والتي تضم كل من الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد والبحر الأحمر ، قبل عام 2014 .



وأشار اللواء محمود شعراوي إلى الوضع الذي كانت عليه محافظات الصعيد قبل تولى الرئيس السيسى المسئولية حيث كان عدد السكان حوالي 29.3 مليون نسمة أى حوالى 30 % من إجمالي سكان الجمهورية ، ووصل معدل الفقر حوالى 54.8 % ومعدل البطالة 13.7 % ومعدل الأمية 25.3 % ومعدل النمو السكاني حوالي 2.55 .



وأوضح وزير التنمية المحلية أنه مع تولى الرئيس السيسى حظي إقليم الصعيد باهتمام كبير وهو ما تجسد في تزايد حجم الاستثمارات الموجهة من الدولة للصعيد ، حيث كانت هناك توجيهات رئاسية لسد الفجوات التنموية بالصعيد عبر عدد من الخطوات أولها نص دستور عام 2014 على أهمية التوجه لتنمية صعيد مصر وذلك في المواد ( 236 و 27 و 176 و 242 ) وتبني استراتيجية لتنمية المناطق المتأخرة واهتمام حكومي بتطوير الريف عن طريق برامج منها سكن كريم ، وفى تلك الفترة طلب السيد رئيس الجمهورية من البنك الدولي بتمويل برنامج لتنمية الصعيد.

وأضاف الوزير أنه في عام 2015 أعلنت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة الـ17 وتبنت الحكومة المصرية في 2016 رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، كما تو توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لتنفيذ برنامج استرشادى للتنمية المحلية المتكاملة والمستدامة بصعيد مصر ، كما بدأت التوجيهات الرئاسية بتطوير القرى الأكثر احتياجاً من خلال الاستهداف الجغرافى 80 قرية وأعقبها برنامج عمل الحكومة التنموي 2018 – 2022 بالاتساق مع رؤية مصر 2030 والذى يركز على تحسين مستوى معيشة المواطن واستهداف الفجوات التنموية في الريف بصعيد مصر ، وفى عام 2019 إنطلقت المرحلة التمهيدية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استهدفت حوالى 375 قرية الأشد فقراً حتى وصلنا في 2020 لبرنامج تطوير الريف المصرى وصدور التكليف الرئاسي بتحويل مبادرة حياة كريمة إلى برنامج شامل لتطوير الريف المصرى بالكامل خلال 3 سنوات .



وأكد وزير التنمية المحلية أن استثمارات وزارة التنمية المحلية الموجهة للمحافظات بالصعيد ضمن برامج التنمية المحلية الخمسة بلغت حوالى 30 مليار جنيه في 7 سنوات وذلك لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلال الثلاث سنوات الأخيرة قامت الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج والتكليفات الرئاسية الجديدة والتي كان لمحافظات صعيد مصر نصيب كبير منها وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتي بلغت حوالى 1.125 مليار جنيه وتطوير المجازر 675.1 مليون جنيه وبرنامج الاستهداف الجغرافى لحوالي 80 قرية باستثمارات 1.25 مليار جنيه والمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حوالى 5.4 مليار جنيه وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج حوالي 9.4 مليار جنيه وجارى تنفيذ استثمارات ومشروعات بحوالي 5.8 مليار جنيه بقنا وسوهاج ضمن البرنامج.

ووصل الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة قنا من أجل افتتاح مجموعة من المشروعات القومية الجديدة بصعيد مصر.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راصي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات أسبوع الصعيد.