الإفتاء: لا يوجد في الإسلام صداقة بين الرجل والمرأة الأجنبية

10:19 ص السبت 25 ديسمبر 2021
الإفتاء: لا يوجد في الإسلام صداقة بين الرجل والمرأة الأجنبية

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية على أن الشريعة الإسلامية سلكت طريقًا وسطًا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتح لها الباب على مصراعيه في تعاملها معهم

وأوضحت دار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية أباحت معاملة المرأة للرجال الأجانب بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، ومجرد معاملة المرأة للرجال الأجانب لا يمكن أن يكون حرامًا في ذاته وإنما الحرمة تكون في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف.

وشددت على أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، بل الموجود هو التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة.

دار الإفتاء المصرية الصداقة بين الرجل والمرأة الأجنبية الأخلاق الإسلامية

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