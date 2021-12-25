الطقس اليوم.. أمطار وبرودة شديدة والحرارة 9 في هذه المناطق

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة اليوم السبت.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30% تقريبا.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري (19 نهارا - 11 ليلا).

السواحل الشمالية (19 نهارا - 12 ليلا).

جنوب سيناء (22 نهارا - 15 ليلا).

شمال الصعيد (19 نهارا - 9 ليلا).

جنوب الصعيد (22 نهارا - 9 ليلا).

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