البابا ثيؤدوروس يترأس قداس عيد الميلاد للروم الأرثوذكس بكنيسة القديس نيقولاوس بالحمزاوي

10:01 ص السبت 25 ديسمبر 2021
البابا ثيؤدوروس يترأس قداس عيد الميلاد للروم الأرثوذكس بكنيسة القديس نيقولاوس بالحمزاوي

البابا ثيؤدوروس

كتب- مينا غالي:

يترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بعد قليل، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

وبدأ في الثامنة والنصف صباحًا سحَر عيد الميلاد، على أن يبدأ القداس في التاسعة والنصف وحتى الحادية عشرة والنصف، ويستقبل بعدها البابا ثيؤدوروس المدعوين الرسميين وجميع الحاضرين في قاعة البطريركية، فيما دعت الكنيسة الجميع لحضور القداس والمشاركة في الصلوات الاحتفالية.

وكانت قد احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية مساء أمس بعيد الميلاد، حيث ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العذراء الكاثوليكية بمدينة نصر.

كما ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية. قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وترأس المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، قداس عيد الميلاد للطائفة المارونية.

كما ترأس المطران كريكور أغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، القداس الحبري الاحتفالي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في كنيسة سانت تريز بشارع رشيد بمصر الجديدة .

البابا ثيؤدوروس عيد الميلاد للروم الأرثوذكس كنيسة القديس نيقولاوس الكنيسة القبطية الكاثوليكية

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