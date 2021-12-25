محاور النيل.. السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية اليوم

09:45 ص السبت 25 ديسمبر 2021
محاور النيل.. السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية اليوم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية، التي تعكس اهتمام الدولة بتنمية الصعيد.

وتشمل مشروعات النقل والطرق والكباري التي سيتم افتتاحها اليوم محاور النيل ومنها محور قوص بمحافظة قنا بطول 19 كم ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غربا عبر نهر النيل.

كما يفتتح الرئيس محور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كم ويربط بين البر الشرقي للنيل "طريق الصعيد الحر عن طريق وصلة بياض العرب" وبين البر الغربي للنيل "طريق الفيوم - بني سويف".

وتتضمن المنشآت الجديدة التي سيتم افتتاحها اليوم المجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف والمجمع الصناعي بالمطاهرة في المنيا، والمجمع الصناعي بمحافظة قنا، والمجمع الصناعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

السيسي المشروعات القومية المشروعات التنموية محاور النيل الطريق الصحراوي الشرقي محور عدلي منصور

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