حدث ليلاً| الصحة توجه 6 نصائح في موسم الأعياد.. وتحذير من الأرصاد

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

36 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 902 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 315896 حتى اليوم.

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إحباط تهريب أقراص ترامادول مع راكب أجنبي في مطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب راكب أجنبي من أصل مصري شرائط ترامادول مخدر، أخفاها بين طيات ملابسه وداخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات.

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أصيب بصدمة وهرب للشرقية.. اكتشف أبنائه إفلاسه فطردوه من منزله

أنقذت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، مسن 60 عامًا عثر عليه الأهالي في شارع بمدينة ديرب نجم، شبه عاري تحت الأمطار.

وكان أهالي مركز ديرب نجم، تداولوا صورًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمسن ينام في الشارع دون غطاء، رغم موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، التي شهدتها الشرقية.

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محافظة القاهرة: إعادة تشغل نافورة حديقة غرناطة بمصر الجديدة بعد توقف 10 سنوات

انتهت محافظة القاهرة من تطوير حديقة غرناطة في مصر الجديدة، من خلال هيئة نظافة القاهرة، حيث وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بإصلاح وتشغيل نافورة حديقة غرناطة التاريخية بعد توقفها لمدة 10 سنوات، حيث تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها.

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الصحة توجه 6 نصائح لحماية نفسك من كورونا في موسم الأعياد

وجه الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، 6 طرق لحماية نفسك ومن حولك خلال موسم الأعياد من فيروس كورونا.

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تحذير من الأرصاد: ظاهرة جوية تزداد حدة الأحد والاثنين.. وهذا موعد استقرار الطقس

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك استقرار في درجات الحرارة بداية من غدٍ السبت وحتى يوم الأربعاء المقبل، مضيفة أن ذلك لا يمنع ظهور شبورة مائية في الخامسة صباحًا حتى التاسعة صباحًا، تزداد كثافة يومي الأحد والاثنين.

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الإفتاء تحسم الجدل: ليس في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه

بعد جدل أثارته مؤخرا فتوى للدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، حول جواز الصداقة بين الرجل والمرأة الأجنبية، أكدت دار الإفتاء المصرية، في أحدث فتوى لها أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، بل الموجود هو التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة.

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بالأسماء.. مصرع 3شباب وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم ٤ درجات بخارية بالدقهلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4أخرين على أثر وقوع حادث تصادم 4 درجات بخارية يستقلهم عدد من الأشخاص بطريق (منية النصر - المطرية) الخلفي مقابل قرية ميت حديد التابعه لمركز منية النصر محافظة الدقهلية ونقلهم إلى المستشفى.

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البحرية الأمريكية تعلق مهمة لإحدى سفنها لظهور إصابات بكورونا

أعلنت قيادة البحرية الأمريكية الجمعة، أنها قررت تعليق مهمة للسفينة الحربية "يو إس إس ميلووكي" التابعة للأسطول الرابع بسبب ظهور حالات إصابة بعض بحارتها بفيروس كورونا.

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كندا تسجل أرقامًا قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا

سجلت كندا، أرقاما قياسية لحالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، حيث تم الإبلاغ، أمس الجمعة، عن 11304 حالة إصابة جديدة، مما رفع المجموع التراكمي إلى 1957058 حالة مع 30139 حالة وفاة.

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"الغذاء والدواء" الأمريكية تأذن باستخدام ثاني دواء لكورونا

رخّصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لحبة الدواء المضادة لفيروس "كوفيد-19"، مولنوبيرافير، من إنتاج شركة "ميرك"، وذلك "لمعالجة الإصابة بعوارض خفيفة إلى متوسّطة جراء كوفيد-19، لدى البالغين الذين ظهرت نتائج فحوصهم المخبرية موجبة، والمعرّضين للإصابة بالمرض الشديد، الذي قد يستدعي الاستشفاء أو الوفاة، أو لمن لم يتمكّنوا من الوصول إلى خيارات العلاجات البديلة لكوفيد-19 المرخص لها من قبل إدارة الغذاء والدواء، أو غير الملائمة لهم سريريًا".

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كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا أقل من 6 آلاف لأول مرة في 4 أيام

تراجعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت إلى أقل من 6 آلاف إصابة جديدة للمرة الأولى منذ أربعة أيام، على ما يبدو نتيجة للقيود التي فرضت لاحتواء انتشار الفيروس، إلا أن الحالات الحرجة ارتفعت إلى مستوى قياسي.

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الحوثيون يقصفون جازان بالسعودية وإصابة مدنيين.. والتحالف العربي يعد بالرد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سقوط مقذوف معاد على إحدى الورش الصناعية في "صامطة" بمنطقة جازان.

وأوضح التحالف العربي، في بيان، نقلته وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، أن تقرير أولي يشير إلى إصابة مدنيين اثنين بمحاولة الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين. وأضاف التحالف أن المحاولتين العدائيتين في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة.

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وزير الدفاع اللبناني يؤكد تمسك بلاده بتعزيز التعاون العسكري مع إيطاليا

أكد وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم، على تمسك بلاده بتعزيز التعاون العسكري القائم والمستمر بين لبنان وإيطاليا وأهمية الدور الذي تقوم به القوة الإيطالية العاملة في إطار اليونيفل في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان، متوجهًا إليهم بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.

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الصحة: 87% من وفيات أميكرون في جنوب أفريقيا لغير الملقحين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن غير المطعمين يشكلون 87%؜ من حالات الوفيات بسبب الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون في جنوب أفريقيا بواقع 269 حالة وفاة.

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