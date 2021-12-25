"كورونا" في 24 ساعة| الإصابات حول العالم تتجاوز الـ278 مليون.. ورصد "أوميكرون" في 110 بلدان

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 811 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 36 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

36 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

كورونا.. وزير الصحة يوضح مدى تأثير تحورات الفيروس على الوضع الصحي العام غدا

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