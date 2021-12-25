​لأول مرة في معرض الكتاب: تفعيل خدمة الكتاب الديجيتال

(مصراوي):

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ53، والتي ستنطلق نهاية شهر يناير المقبل، سوف تشهد إطلاق خدمات جديدة على المنصة الرقمية للمعرض، من أهمها بيع الكتاب الديجيتال.

وأوضحت مصادر باللجنة العليا للمعرض، أن اللمسات النهائية لهذه الخدمة سيتم تفعيلها قبيل أيام من المعرض، وستكون البداية مع إصدارات الهيئة العامة للكتاب، وعلى رأسها موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن.

ولفتت المصادر إلى أن أسعار بيع الكتب بالديجيتال سيكون بأسعار زهيدة يتوقع أن يكون حوالي ١٠% من أسعار الكتب الورقية، بينما ستكون جودتها عالية الجودة وشكلها مبهر، كما توقعت المصادر أن الإقبال سيكون كبيرا على الموسوعات والكتب الكبيرة والتي تتضمن صورا وخرائط وغيرها من الوثائق.

جدير بالذكر أن دخول الجمهور لهذه الدورة من المعرض سيكون بخمسة جنيهات للفرد، وسيكون حجز التذاكر من على المنصة فقط، وستكون التذكرة للدخول يوما واحدا فقط، مثل تذكرة المترو، إذا خرج الشخص فلن يدخل إلا بتذكرة جديدة.

وفيما يلي رابط منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب..أضغط هنا