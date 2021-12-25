وقاية النباتات يكثف الحملات الإرشادية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات، إن الهدف من تكثيف البرامج الإرشادية خصوصًا في هذا التوقيت من العام، هو حث المزارعين على الاهتمام بالفحص والوقاية والمكافحة مع إجراء العمليات البوستانية من تقليم وإزالة الرواكيب خلال الشتاء حيث ينخفض نشاط حشرة سوسة النخيل الحمراء بدرجة كبيرةلبرودة الطقس.

وأوضح عبدالمجيد، أن المزارعين بالواحات البحرية والداخلة شاهدوا الفرق بين الحقول الإرشادية التي يشرف عليها المعهد ومقارنتها بالمزارع التي أجري فيها عمليات تقليم عقب جمع المحصول مباشرة والتي تعتبر في قمة النشاط.​