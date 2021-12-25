طقس آخر أسبوع في 2021.. الأرصاد تعلن حالة الجو والظواهر المسيطرة حتى الخميس

كتب- أحمد مسعد:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام اعتبارًا من السبت 25 ديسمبر وحتى الخميس 30 ديسمبر 2021.

حالة الطقس في 6 أيام:

يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء ويصل حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس.. السبت 25 سبتمبر:

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتوقع الهيئة هطول أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط على الرياح على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد 26 ديسمبر:

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتوقع الهيئة هطول أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، نشاط على الرياح على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس.. الاثنين 27 ديسمبر:

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتوقع الهيئة هطول أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط على الرياح على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس من طقس الثلاثاء والأربعاء والخميس:

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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