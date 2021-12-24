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17 شهرًا للحوم.. التموين تكشف حجم الاحتياطي الاستراتيجي للسلع

11:02 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
17 شهرًا للحوم.. التموين تكشف حجم الاحتياطي الاستراتيجي للسلع

السلع التموينية

كتب- محمد سامي:

قال اللواء إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن متوسط المخزون الاستراتيجي من المكرونة يكفي لمدة 6.5 شهر والأرز 3 أشهر، والسكر 3.5 شهر والقمح 5.3 شهر، بينما يكفي مخزون اللحوم لمدة 17.9 شهر للحوم، وهو ما يفسر عمل سلاسل الإمداد بكفاءة كبيرة.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن خمس إجمالي الناتج المحلي جاء من مشروعات التجارة الداخلية بإجمالي 1.4 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن 10 ملايين مصري يعملون في قطاع التجارة الداخلية.

السلع التموينية إبراهيم عشماوي التجارة الداخلية وزارة التموين

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