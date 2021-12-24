​معلومات عن 5 مجمعات صناعية يفتتحها الرئيس السيسي غدًا في الصعيد والبحر الأحمر

كتب- أحمد مسعد:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا السبت، عددًا من المشروعات القومية، حيث يستهلها بافتتاح مشروع المجمع الصناعي بمدينة البغدادي في الأقصر، وافتتاح المجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف، وافتتاح المجمع الصناعي المطاهرة في المنيا، والمجمع الصناعي بقنا، وأخيرًا افتتاح المجمع الصناعي بمدينة الغردقة في البحر الأحمر.

في التقرير التالي نسلط الضوء على تلك المشروعات التي يفتتحها الرئيس بعد ساعات..

أولًا: افتتاح المجمع الصناعي بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر

المجمع يقع في منطقة البغدادي في مدينة البياضية في الأقصر، بإجمالي تكلفة إنشاءات بلغت 716 مليون جنيه مصري، كما تبلغ تكلفة توصيل المرافق إلى المجمع من كهرباء ومياه وصرف صحي وشبكات إنترنت للمجمع 100 مليون جنيه.

ويعد المجمع من المصانع والقطاعات المشاركة في المجمع صديقة للبيئة، حيث تتراوح مساحة وحدات المصانع ما بين 432 مترًا إلى 483 مترًا، كما تبلغ القيمة الإيجارية للمتر الواحد نحو 20 جنيهًا في الشهر الواحد، أي ما يوازي 8640 جنيهًا للوحدة الصناعية الواحدة، أو 9669 جنيهًا للمساحة الأكبر، بفترة إيجارية تبلغ 5 سنوات ويمكن تجديدها 10 مرات حتى 50 عامًا.

وتمكن إدارة المجمع المستثمر الواحد من الحصول على 8 وحدات صناعية واحدة من أجل مشروعه، ويوفر المجمع ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل لشباب محافظة الأقصر.

المجمع الصناعي بمدينة بياض العرب ببني سويف

كما يدشن الرئيس السيسي، مشروع المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف يزيد على 766 مشروعًا باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه وفرت أكثر من 63 ألف فرصة عمل.

ويبلغ عدد المشروعات في المجمع 389 مشروعًا باستثمارات 8 مليارات و205 ملايين جنيه ستوفر 31529 فرصة عمل.

المجمع الصناعي المطاهرة بمحافظة المنيا:

وتنفذ الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنشاء المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة على مساحة 19 فدانًا، حيث يضم 68 وحدة صناعية بتكلفة 272 مليون جنيه، من خلال 9 وحدات، حيث بلغت مساحة الوحدات الصغيرة 432 مترًا، والوحدات الكبيرة 790 مترًا، موضحًا طرح الوحدات من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "مصنعك جاهز"، وذلك بنظام التأجير أو التمليك.

المجمع الصناعي هو بمحافظة قنا:

يقام المجمع على مساحة 74 فدانًا، ويضم 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 مترًا، و86 وحدة بمساحة 432 مترًا و12 وحدة بمساحة 540 مترًا، وإجمالي التكلفة الاستثمارية للمجمع تبلغ 1.3 مليار جنيه.

المجمع الصناعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر:

مشروع المدينة الصناعية بالغردقة يضم قرابة 218 مصنعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، على مساحة قرابة 40 فدانًا غرب المدينة، بتكلفة 500 مليون، ضمن مشروعات المدن الصناعية التي تقام في أغلب محافظات الجمهورية من المقرر أن يقام فيها 4400 مصنع.

يقام بالمجمع 218 ورشة صناعية بمساحات مختلفة ما بين 250 إلى 600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج والمنتج للمستهلك.

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