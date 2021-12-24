​بطاقات التموين وبالطو بـ350 ألف جنيه.. 23 تصريحًا من نائب وزير التموين بشأن الدعم

(مصراوي):

وجّه اللواء إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عددًا من التصريحات المهمة على هامش لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي أذيع عبر قناة "صدى البلد"، بشأن الدعم وبطاقات التموين وسيناريوهات الدعم في الموازنة الجديدة.

في التقرير التالي يستعرض مصراوي أهم تلك التصريحات:

1- "مصر أكبر دولة مستهلكة للقمح في العالم".

2- "هناك أنواع أخرى من الدعم غير الدعم السلعي، منها النقدي والدعم النقدي المشروط".

3- رغيف الخبر يكلف الدولة من 50 إلى 60 قرشًا ويشتريه المواطن بـ5 قروش فقط".

4- "الدولة أنشأت 76 صومعة جديدة للقمح من الجيل الثالث و60 صومعة حقلية، بطاقة 3.4 مليون طن قمح".

5- "قبل عام 2014 كان يصل حجم الفقد في القمح حوالي 1.2 مليون طن بحجم فاقد 20% من إجمالي الكمية المخزنة".

6- "متوسط استهلاك المواطن المصري من القمح في السنة يبلغ 180 كيلوجرام أما المتوسط العالمي 60 كيلوجرام".

7- "هناك سيناريوهات خاصة بضبط منظومة الدعم أو البنود الاجتماعية".

8- "لم يحدث أي نقص في السلع الغذائية طوال السنتين الماضيتين حتى في ظل أزمة كورونا".

9- "نستورد 98% من الزيوت والحكومة لو رفعت الأسعار كان من المفترض ضرب أسعار الزيت في 2".

10- "لدينا اكتفاء ذاتي في السكر والأرز، والزيادة في أسعار الزيوت طبيعية".

11- "الدولة رفعت الأجور والمعاشات، لكن الزيادة قد لا تتوافق مع الأسعار لكن المهم خلق فرص عمل".

12- "62 مليار جنيه فاتورة استيراد الأقماح".

13- "عدد المستفيدين من الدعم يصل إلى 72 مليون مصري".

14- "نفوق الهند والصين في نمو السكان".

15- "تم تصفية ملايين من المواطنين كانوا على منظومة الدعم".

16- "عدد المستفيدين من الدعم الغذائي أكثر مما ينبغي".

17- "90% من الأطفال في مصر يشملهم دعم الخبز".

18- "قواعد بيانات المواطنين المستفيدين من الدعم 64 مليون مواطن فقط، ولابد من إعادة النظر في بطاقات التموين".

19- "تآكل الطبقة المتوسطة وضع طبيعي للتغيرات الدولية في الاقتصاد".

20- "في بالطو يباع في مصر بسعر 350 ألف جنيه، وفي 500 مواطن تقدموا لشراء سيارة تمنها 52 مليون جنيه".

21- 1.4 تريليون جنيه حجم مساهمة التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلي الذي يبلغ 6 تريليونات جنيه

22- "التجارة الداخلية أكبر قطاع يخلق فرص عمل للمصريين".

23- "10 ملايين مصري يعملون في قطاع التجارة الداخلية".

- عدد المستفيدين من الدعم أكثر مما ينبغي

- مصر من أفضل الدول في العالم لديها مخزون سلعي