محافظة القاهرة: إعادة تشغل نافورة حديقة غرناطة بمصر الجديدة بعد توقف 10 سنوات

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(مصراوي):

انتهت محافظة القاهرة من تطوير حديقة غرناطة في مصر الجديدة، من خلال هيئة نظافة القاهرة، حيث وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بإصلاح وتشغيل نافورة حديقة غرناطة التاريخية بعد توقفها لمدة 10 سنوات، حيث تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها.

وكلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للورش الإنتاجية بالهيئة بإصلاح وتشغيل نافورة الحديقة، وتم الانتهاء من رفع كفاءة النافورة وتشغيلها بأيدي مهندسي وفني الورش، تحت إشراف مهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية، وتم إعادة المظهر الحضاري والجمالي للحديقة.