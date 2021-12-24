إحباط تهريب أقراص ترامادول مع راكب أجنبي في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب راكب أجنبي من أصل مصري شرائط ترامادول مخدر، أخفاها بين طيات ملابسه وداخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت، استوقف تامر عبدالله مأمور الجمرك في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة علي الطاهر مأمور الجمرك، تلاحظ لهوجود شرائط دوائية بين طيات الملابس بالحقائب، كلّف محمود جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، عبدالرحمن الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 28 شريطًا من عقار الترامادول المخدر بإجمالي 280 قرصًا.

وأمر رأفت وهيب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة.

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