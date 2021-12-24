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الصحة: 87% من وفيات أميكرون في جنوب أفريقيا لغير الملقحين

09:47 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
الصحة: 87% من وفيات أميكرون في جنوب أفريقيا لغير الملقحين

فيروس كورونا

(مصراوي):

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن غير المطعمين يشكلون 87%؜ من حالات الوفيات بسبب الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون في جنوب أفريقيا بواقع 269 حالة وفاة.

وأضاف عبدالغفار، في بيان له اليوم الجمعة، أن من بين حالات الوفاة القليلة من بين المطعمين من أصحاب الأمراض المزمنة، لا توجد أي حالة تلقت جرعة منشطة.

فيروس كورونا وزارة الصحة جنوب أفريقيا متحور أوميكرون

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