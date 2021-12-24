الصحة: 87% من وفيات أميكرون في جنوب أفريقيا لغير الملقحين

(مصراوي):

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن غير المطعمين يشكلون 87%؜ من حالات الوفيات بسبب الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون في جنوب أفريقيا بواقع 269 حالة وفاة.

وأضاف عبدالغفار، في بيان له اليوم الجمعة، أن من بين حالات الوفاة القليلة من بين المطعمين من أصحاب الأمراض المزمنة، لا توجد أي حالة تلقت جرعة منشطة.