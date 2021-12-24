مطران الموارنة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الميلاد المجيد

كتب- مينا غالي:

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، أبناء الطائفة المارونية، والعالم أجمع، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال المطران في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" اليوم: "نهنئ أبناء الطائفة المارونية في مصر والسودان، ولبنان، وموارنة الاغتراب، بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف: ونحمل لهم البركة والسلام، كما نهنئ بقية الطوائف المسيحية المحتفلة بالعيد (بحسب التقويم الغربي)، ونرسل أيضًا كل التمنيات القلبية، ورسائل المحبة للعالم أجمع بكل شعوبه، وطوائفه، وأعراقه، وأديانه. فحين ولد المسيح أنشدت الملائكة أنشودة السلام للإنسانية جمعاء: "المجد لله في العلى، وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر".

وتابع مطران الطائفة المارونية في بيانه:"نصلي في هذا العيد المبارك على نية مصر ولبنان وطنينا الحبيبين. لبنان الأرز والتنوع والحضارة، التي مر بها المسيح مباركًا أرض صور وصيدا. ومصر الحضارة والتاريخ والسلام، التي وفدتها العائلة المقدسة مجلئا للأمان والسلام، وباركوا نواحيها شمالًا وجنوبًا في رحلتهم المباركة.".

واختتم شيحان بيانه:"إن يد الرب تعمل اليوم في حفظ وبناء الجمهورية الجديدة، لتبارك الأيدي التي تعمل دون كلل، وهي أيدي أبناء مصر الشرفاء، وتبارك العين التي تسهر دون أن يرف لها جبين على حماية أمن البلد واستقرارها، وهي عين الجيش العظيم، والشرطة الباسلة. وتبارك العقل المدبر الذي ينظم أفكاره على سلم الخير، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نخصه بصلاتنا في هذا اليوم المبارك. ميلاد مجيد. كل عام وأنتم جميعًا بخير ومحبة وسلام. ولد المسيح هللويا".

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