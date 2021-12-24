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رئيس الأسقفية مصليًا لمصر: نصلي أن يمنح بلادنا سلامًا

09:18 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

صلى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله سلامًا.

وتابع في عظة القداس: أقدم شكر خاص لكل رجال الشرطة الذين بذلوا جهدا كبيرا لنحتفل بأمان.

وردد رئيس الأساقفة: نصلي لأجل مصر لقد عشنا بناء مشروعات عملاقة فالدولة تعيش نهضة هائلة على جميع الأصعدة فلنرفع صلواتنا للسماء من أجل ذلك.

وأعرب المطران عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني انجازات ضخمة وقدم المطران الشكر لكلا من دكتور محمد أبو زيد الأمير مندوبًا عن شيخ الأزهر واللواء ياسر عبد المعبود نائبا عن وزير الداخلية ومحمد عبد العليم ممثل حزب المصريين الأحرار وهاني جاب الله ممثل عن دار الكتاب المقدس.

سامى فوزى أساقفة الكنيسة الإنجليكانية عيد الميلاد المجيد الكنيسة الإنجليكانية

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