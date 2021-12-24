الرؤية والإنجاز.. 1,2 مليار جنيه لوزارة القوى العاملة خلال 7 سنوات

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(مصراوي):

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات الـ 7 الماضية.

وأوضح مدبولي أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار 7 سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار 3 سنوات قادمة.

وينشر "مصراوي" المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في وزارة التضامن الاجتماعي خلال 7 سنوات، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات حوالي 152مليار جنيه، لعدد 68 برنامجا ونشاطا ومشروعا.

ورصد الكتاب فيما يخص مشروعات وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات وجار تنفيذ أُخرى بمبالغ تُقدر بـ1.2 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 22 مشروعا للنهوض بالتدريب المهنى بتكلفة 231.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى 53 مشروعا لتطوير مكاتب التشغيل ومقرات المديريات بتكلفة 958.7 مليون جنيه.

وأكد الكتاب أنه تمت متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فقد تم التفتيش على 769.4 ألف منشأة والتوجيه بتصويب أوضاعها، وإجراء 24.8 ألف قياس لمخاطر بيئة العمل بالمنشآت، بالإضافة إلى البحث والتحقيق في 3.1 ألف حادث جسيم ومرض مهنى على مستوى الجمهورية.

ويمكن مطالعة المزيد خلال الإنفوجرافيك المنشور..

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