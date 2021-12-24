الرؤية والإنجاز.. 138 مليار جنيه لوزارة التعليم العالي خلال 7 سنوات

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(مصراوي):

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات الـ 7 الماضية.

وأوضح مدبولي أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار 7 سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار 3 سنوات قادمة.

وينشر "مصراوي" المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في وزارة التضامن الاجتماعي خلال 7 سنوات، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات حوالي 152 مليار جنيه، لعدد 68 برنامجا ونشاطا ومشروعا.

ورصد الكتاب فيما يخص مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 554 مشروع بتكلفة 138,4 مليار جنيه.

كما أشار الكتاب إلى زيادة موازنة التعليم العالى، بنسبة 160% حيث كانت 25 مليار جنيه فى 2014 وأصبحت 65 مليار جنيه فى 2020 /2021، وكذلك

زيادة الجامعات الحكومية، بنسبة 17.4%حيث كانت 23 جامعة فى 2014 وأصبحت 27 جامعة فى 2021.

أما الجامعات الخاصة والأهلية، فأكد الكتاب زادتها بنسبة 38.5% حيث كانت 26 جامعة فى 2014 وأصبحت 36 جامعة فى عام 2021.

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