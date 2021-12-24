إزالة موقف والحجز على معرض سيارات.. قرارات حاسمة لمحافظ الجيزة اليوم

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(مصراوي):

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتنفيذ عدة قرارات لضبط انتظام السير بعدد من الشوارع الحيوية بالمحافظة، اليوم الجمعة، خلال جولة قام بها بعد صلاة الجمعة، لمتابعة حالة الطرق والنظافة والإشغالات بشوارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته والسودان ومحي الدين أبو العز والنيل ومحيط مدينة الطلبة والطالبات.

وخلال جولته وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بالتنسيق مع المنشات التجارية وطلاء عدد من الأسوار والحوائط بشارع السودان ليتكامل الشكل الحضاري للطريق خاصه بعد تنفيذ أعمال تطوير ورصف له.

كما كلف المحافظ بتوقيع الحجز الإداري علي معرض سيارات بشارع السودان للتعدي علي الطريق العام وكلبشة السيارات التابعة له المتعدية على الطريق مع تنفيذ حملات تمشيط وإزالة التعديات على الطريق العام لمعارض السيارات بشارع السودان مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما كلف المحافظ رئيس حي العجوزة وجهاز السرفيس بإزالة موقف عشوائي لسيارات السرفيس بميدان الملكة زبيدة بحي العجوزة لما يسببه من إعاقه للحركة المرورية ونقله بمكان بديل.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة.

فيديو إزالة الموقف العشوائي..

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