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رئيس هيئة المساحة: 1.4 مليار جنيه تعويضات عن إزالات الدائري في 3 محافظات

07:43 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
رئيس هيئة المساحة: 1.4 مليار جنيه تعويضات عن إزالات الدائري في 3 محافظات

وزارة الموارد المائية والري

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس علي عبدالمجيد المنوفي، رئيس هيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية، إن الهيئة صرفت ما يقرب من 6 مليارات ونصف المليار جنيه تعويضات عن نزع ملكية عدد من أراضي المواطنين في العام الحالي 2020-2021، مشيرًا إلى أن هذه التعويضات نتيجة تنفيذ مشروعات قومية، أسفرت عن سحب منازل وأراضي زراعية.

وأضاف المنوفي لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر، حيث بلغ إجمالي التعويضات ما يقرب من 1.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن أغلب التعويضات نتيجة توسيع الطرق أبرزها توسعة الطريق الدائري.

وتابع رئيس الهيئة، أن محافظة الجيزة جاءت في المركز الثاني ثم القليوبية ويعقبها محافظات الوجه البحري، مؤكدًا أن الأخيرة بلغت إجمالي التعويضات 500 مليون جنيه.

ولفت إلى أن هيئة الطرق والكباري سلمت للمحافظات الثلاث "القاهرة والجيزة والقليوبية" المبالغ المذكورة، وفقًا للأسعار التي حددتها هيئة المساحة لكل مواطن، مضيفًا أن هناك 3 تقييمات لتحديد التعويضات بأسعار عادلة.

وأشار إلى أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة خصوصًا لمحافظة القاهرة، حيث قد تصل التعويضات إلى 2 مليار جنيه للأهالي والأسر المتضررة من مشروع توسعة وتطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلومترات.

وزارة الموارد المائية هيئة المساحة علي عبدالمجيد المنوفي إزالات الدائري

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