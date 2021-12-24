رؤية والإنجاز.. 49 مليار جنيه لوزارة التربية والتعليم خلال 7 سنوات
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(مصراوي):
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات الـ 7 الماضية.
وأوضح مدبولي أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار 7 سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار 3 سنوات قادمة.
وينشر "مصراوي" المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في وزارة التضامن الاجتماعي خلال 7 سنوات، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات حوالي 152 مليار جنيه، لعدد 68 برنامجا ونشاطا ومشروعا.
ورصد الكتاب فيما يخص مشروعات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، زيادة عدد الطلاب بالمدارس بنسبة 31%، حيث وصل عددهم إلى 24 مليون طالب، بدلا من 18 مليون، عام 2014، كما رصد زيادة عدد المدرسين بنسبة 11%، ليصل عددهم إلى مليون مدرس.
وأشار الكتاب إلى إنفاق ما يزيد على 36 مليون جنيه على إحلال وتجديد المدارس خلال سبع سنوات، ووصول إجمالي المبالغ المنفقة على تطوير التعليم إلى 7 مليار جنيه، ووصول تكلفة إعادة تأهيل المدارس إلى 5,81 مليار جنيه في سبع سنوات.
ويمكن مطالعة المزيد خلال الإنفوجرافيك المنشور..
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