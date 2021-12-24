يفتتحه الرئيس السيسي غدًا.. 6 معلومات عن محور كلابشة في أسوان
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كتب– أسامة علي:
يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا السبت، عددًا من المشروعات التنموية، التي تعكس اهتمام الدولة بتنمية الصعيد، وعلى رأسها محور كلابشة.
وكان الرئيس السيسي وجه بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا، لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وخدمة المشروعات التنموية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.
وينشر "مصراوي" في التقرير التالي عن أبرز المعلومات بشأن محور كلابشة الذي تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 90%، وأصبح جاهزًا للافتتاح الرسمي:
1- تكلفته 1.050 مليار جنيه.
2- يبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 مترًا.
3- مكون من 2 حارة مرورية في كل اتجاه.
4- يشمل 9 كباري من أهمها (كوبري الطريق الزراعي الشرقي – النيل – كوبري على الطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي) و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف.
5- تم تنفيذ 90% من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع وجاري الانتهاء من آخر باكية من كوبري النيل بالمحور.
6- يربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعي الغربي عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي (القاهرة – أسوان).
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