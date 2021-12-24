​يفتتحه الرئيس السيسي غدًا.. 10 معلومات عن محور قوص

حزب مستقبل وطن يستضيف وفدًا من كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس

يفتتحه الرئيس السيسي غدًا.. 6 معلومات عن محور كلابشة في أسوان

كتب– أسامة علي:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا السبت، عددًا من المشروعات التنموية، التي تعكس اهتمام الدولة بتنمية الصعيد، والتي يأتي على رأسها محور سمالوط في المنيا.

وكان الرئيس السيسي وجّه بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا، لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وخدمة المشروعات التنموية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن محور قوص الذي تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 90%، وأصبح جاهزًا للافتتاح الرسمي على النحو التالي:

1- تبلغ تكلفته 1.350 مليار جنيه.

2- طوله 19 كم وعرضه 21 مترًا.

3- يكوّن من 2 حارة مرورية لكل اتجاه.

4- يشتمل على 30 عملًا صناعيًا (15 كوبري و15 نفقًا) منها 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوي الشرقي - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة /أسوان - الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوي الغربي).

5- يستهدف حل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

6- يساهم في ربط طريق "القاهرة / أسوان" الصحراوي والطريق الزراعي والطريق الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل شمال مدينة قوص.

7- يستهدف تنمية الحركة السياحية وتنمية المناطق الصناعية شرق المحور لمصنع (السكر – الورق – مطاحن مصر العليا) في مدينة قوص وحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتقليل المدة الزمنية للوصول إلى مطار الأقصر.

8- يحد من خطورة التنقل من جانبي النيل وإلغاء المعديات.

9- يساهم في التنمية والاستثمار في مشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بمدينتي قوص ونقادة والمنطقة الصناعية بمدينة فقط.

10- يساهم في استصلاح الأراضي الزراعية شرق وغرب المحور.