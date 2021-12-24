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​بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. 5 معلومات عن محور "ديروط/ الفرافرة" قبل افتتاحه غدًا

07:06 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
​بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. 5 معلومات عن محور "ديروط/ الفرافرة" قبل افتتاحه غدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا السبت، المرحلة الأولى من محور "ديروط/الفرافرة" ضمن مشروع محاور النيل، في إطار ربط شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر ضمن 7 محاور يجري تنفيذها عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن المحور كالتالي..

1- تكلفته في المرحلة الأولى 1.7 مليار جنيه.

2- يبلغ طول المرحلة الأولى 15.6 كليو متر وعرض 21 مترًا على حارتين مرور لكل اتجاه.

3- إجمالي طول المحور بمراحله يبلغ 42 كيلو مترًا استكمالًا لخطة الدولة ووزارة النقل.

4- يتكون من 5 كباري و7 أنفاق منها كوبري على النيل بطول 1000 متر وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترًا أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي.

5- يساعد على جذب الاستثمارات للصعيد وخلق مجتمع تنموي واقتصادي كبير.

6- يشمل على 10 كباري ونفقين وبربخ منها كوبريان أثنان رئيسيان وهما كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة- أسوان والطريق الزراعي الغربي.​

محور ديروط/الفرافرة عبدالفتاح السيسي مشروع محاور النيل السيسي

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