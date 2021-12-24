بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. 5 معلومات عن محور "ديروط/ الفرافرة" قبل افتتاحه غدًا
كتب- محمد سامي:
يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا السبت، المرحلة الأولى من محور "ديروط/الفرافرة" ضمن مشروع محاور النيل، في إطار ربط شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر ضمن 7 محاور يجري تنفيذها عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري.
وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن المحور كالتالي..
1- تكلفته في المرحلة الأولى 1.7 مليار جنيه.
2- يبلغ طول المرحلة الأولى 15.6 كليو متر وعرض 21 مترًا على حارتين مرور لكل اتجاه.
3- إجمالي طول المحور بمراحله يبلغ 42 كيلو مترًا استكمالًا لخطة الدولة ووزارة النقل.
4- يتكون من 5 كباري و7 أنفاق منها كوبري على النيل بطول 1000 متر وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترًا أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي.
5- يساعد على جذب الاستثمارات للصعيد وخلق مجتمع تنموي واقتصادي كبير.
6- يشمل على 10 كباري ونفقين وبربخ منها كوبريان أثنان رئيسيان وهما كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة- أسوان والطريق الزراعي الغربي.
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