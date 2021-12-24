"التحدي" معرض صور يستعرض إنجازات الدولة ومشروعاتها التنموية بمكتبة مصر الجديدة

(أ ش أ):

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تنطلق صباح غدٍ السبت فعاليات معرض صور "التحدي"، الذي تنظمه مكتبة "مصر الجديدة"، ويستعرض أهم المحطات التنموية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بهدف التعريف بمختلف الخدمات والمشروعات التنمّوية والاستثمارية المحققة خلال السنوات السبع الأخيرة.

وقال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة الجمعية في تصريح اليوم الجمعة، "تتواصل مسيرة الإنجازات؛ لتؤكد أن نهج (اللامستحيل) الذي تمضي به القيادة المصرية لا يتوقف عند حد معين، وأن تجاوز التحديات وتحويلها إلى إنجازات تحققها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.. تحقيق قفزات تنموية في مختلف المجالات في الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية والصحة والإسكان والطرق وغيرها".

وأكد على دور مؤسسات المجتمع المدني في تعريف المحتمع بأسره بهذه الإنجازات المحققة على أرض الواقع والمشروعات القومية الجارية، وذلك في إطار استراتيجية الوعي القومي، بما نلمسه يوميا من مشروعات تنموية تهدف إلى صالح المواطن المصري.

وأضاف "أن المعرض تنفذه مكتبة "مصر الجديدة" للطفل ويضم بما يقرب من 20 صورة تعبر عن حجم المشروعات التنموية في كافة المجالات بدءا من قناة السويس الجديدة كخطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي، ومشروعات الأنفاق التي ربطت سيناء بالوطن الأم ولتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز".

وأشار حلمي إلى أن الصور تستعرض كذلك إنجازات مجالات النقل والصحة والإنشاءات الاستراتيجية كالمطارات والمدن الجديدة، ومبادرات "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" وغير ذلك من المبادرات التي تصب في صالح المواطن المصري، وتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية ومشروعات تنمية الصعيد وغيرها.

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