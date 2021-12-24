رؤية والإنجاز.. 236 مشروعًا بوزارة التموين بتكلفة 23 مليار في 7 سنوات

(مصراوي):

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت في جميع ربوع مصر يضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات الـ 7 الماضية.

وأوضح مدبولي أن الهدف من إطلاق كتاب "توثيق المشروعات القومية"، هو رصد كل جهد على مدار 7 سنوات، وأيضا تسجيل المشروعات المفترض تنفيذها على مدار 3 سنوات قادمة.

وينشر "مصراوي" المشروعات التي تمت وجار تنفيذها في وزارة التضامن الاجتماعي خلال 7 سنوات، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات حوالي 152 مليار جنيه، لعدد 68 برنامجا ونشاطًا ومشروعًا.

ورصد الكتاب فيما يخص مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، 202 مشروع تم تنفيذها بتكلفة 10 مليارات جنيه، بينما جار تنفيذ 34 مشروعا بتكلفة 13 مليار جنيه و200 مليون جنيه، أبرزها:

أولًا: تحويل وتطوير 5625 مخبزا للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من العمل بالسولار لإنتاج رغيف ذات جودة عالية.

ثانيًا: إنشاء 6 صوامع حقلية جاري تنفيذها بإجمالى طاقة تخزينية لاستيعاب 5000 طن الصومعة الواحدة.

ثالثًا: تسليم 150 سيارة متنقلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.

رابعًا: تطوير 62 مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية.

خامسًا: إنشاء 11 منطقة لوجستية على مستوى المحافظات.

سادسًا: تم التوسع في إنشاء تسع أفرع لجهاز حماية المستهلك.