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برعاية وزارة الري.. استمرار حملات تنظيف النيل من المخلفات البلاستيكية

06:30 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن رعاية الوزارة لحملة تنظيف مياه النيل من المخلفات البلاستيكية، يأتي إيمانًا من الوزارة بأهميتها، ومساهمتها في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، حيث بدأت الحملة من نادي نقابة المهندسين بالزمالك.

يأتي هذا بحضور المهندس عبداللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث، وأحمد فتحي رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر" ، والمهندسة هلا عبادة عضو مجلس إدارة نادي نقابة المهندسين.

وقالت وزارة الري، إنه تم رفع كمية من المخلفات البلاستيكية باستخدام المعدات الخفيفة من علي المراكب الصغيرة مع الحرص على تجميع المخلفات في جوالات من الخيش منعًا لاستخدام جوالات بلاستيكية، كما ساهم قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع للوزارة بعمل تطهير للمجرى المائي بعد الحملة باستخدام المعدات التابعة للقطاع.

محمد عبدالعاطي المخلفات البلاستيكية حملات تنظيف النيل وزارة الموارد المائية والري

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