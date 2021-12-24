الإسكان: تنفيذ 70 عمارة بالمرحلة الأولى من إسكان المناطق "غير الآمنة" في السلام

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة العبور خلال العام 2021، مشيراً إلى أن مدينة العبور هي إحدى مدن الجيل الثاني التي يتم تنفيذها داخل محافظة القليوبية، ويجري بها حالياً تنفيذ عدة مشروعات لتدعيم البينة التحتية لا سيما خطوط الصرف الصحي.

وأضاف الجزار، أنه فيما يتعلق بقطاع الإسكان والخدمات بمدينة العبور خلال العام 2021، فقد شمل الانتهاء من تنفيذ 70 عمارة بالمرحلة الأولى من عمارات السلام لإسكان المناطق العشوائية "غير الآمنة" بحي السلام، والتي يشرف على تنفيذها جهاز مدينة العبور، وجارٍ العمل بـ64 عمارة أخرى بالمرحلة الثانية بالمشروع، بنسب تنفيذ متقدمة بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية.

من جانبه أضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم الانتهاء من عددٍ من المباني الخدمية بمشروع عمارات السلام والتي شملت (مخبزين – حضانة - مركز طبى - مدرسة ثانوي عام سعة 33 فصلاً - مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلاً)، وجارٍ تنفيذ أعمال حمام السباحة والنافورة والمبنى الاجتماعى بمشروع الإسكان الفاخر GANNA بمركز المدينة، وإنشاء المحطة الوسيطة لمعالجة المخلفات بالمنطقة الصناعية أ، واستكمال إجراءات الطرح لمدرسة النيل بالحي السادس، وإنشاء المبنى الإداري للجهاز بعد إزالة كافة المعوقات بنسبة 90%، بجانب طرح مشروع إنشاء 90 ورشة بالمنطقة الصناعية ب/ج لتكون بديلا للورش التى تم غلقها بمركز الحي الأول، والانتهاء من أعمال إنشاء سوق اليوم الواحد بمركز الحى الثاني لخدمة الباعة الجائلين، وجارٍ العمل فى إنشاء مستشفى عام بالحي الثامن بنسبة إنجاز متقدمة.

وفيما يتعلق بمشروعات الكهرباء والتشغيل والصيانة، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ عدة أعمال للكهرباء بمشروع إسكان أهالي المناطق العشوائية "غير الآمنة" بإجمالي استثمارات بلغت نحو 88 مليون جنيه حتى الآن، والانتهاء من أعمال الكهرباء بالسوق المكشوف بمركز خدمات الحى الثاني لتغذية 82 محلاً، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة محولات العبور رقم 5، وتنفيذ الكابلات الكهربائية لتغذية كمبوندين بالمدينة، ومشروع شارع مصر "50 باكية"، والممشى بالحى التاسع، ومدخل خط 10، ومحور الحى الأول ومدخل المدينة، وطريق بلبيس الصحراوي، والمحور الغربى والميادين (السادات – الشباب - عرابى).

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