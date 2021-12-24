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نصائح من الصحة للوقاية من متحور كورونا الجديد "أوميكرون"

06:12 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
نصائح من الصحة للوقاية من متحور كورونا الجديد "أوميكرون"

متحور أوميكرون

(مصراوي):

نشرت وزارة الصحة والسكان، نصائح توعوية جديدة بشأن الوقاية من الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون".

وقال منشور للوزارة في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للوقاية من الإصابة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون) التزم بتنظيف يديك باستمرار، ولا تنسى ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي عن الآخرين".

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، اكتشاف إصابة 3 حالات بالمتحور الجديد، لمصريين قادمين من أحد الدول الأفريقية في مطار القاهرة، قبل أن يتم عزلهم في مستشفى حميات العباسية.

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