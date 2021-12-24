رئيس الحجر الزراعي: يكشف تفاصيل التعاقد على تصدير محاصيل رئيسية إلى لبنان

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه التقى وفدًا من الحجر الزراعي اللبناني خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن إلى مصر، مشيرًا إلى أن الاتفاق بين الجانبين تم لتسهيل إجراءات تصدير المحاصيل الزراعية المصرية.

ولفت العطار في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم الاتفاق على تسهيل إجراء تحليل العينات الواردة من مصر.

ولفت الوزير إلى أن أهم المحاصيل التي نصدرها لدولة لبنان الموالح، والبطاطس وبعض الخضر، مؤكدًا أن الوفد اللبناني أثنى على منظومة التكويد ومتابعة النمحاصيل الذي تطبقها وزارة الزراعة المصرية.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى أنه تم تصدير أكثر من 5.3 مليون طن حتى الآن، بزيادة قدرها 600 ألف طن عن العام الماضي، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تحقيق طفرات كبرى في حجم الصادرات، وزيادة فرص التبادل التجاري مع مختلف الدول.