خلال ساعات.. قطاع المياه عن 3 أحياء بالجيزة لتنفيذ أعمال صيانة بمحطة إمبابة



كتب - محمد سامي:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع الخدمة لمدة ست ساعات في ثلاث أحياء بالمحافظة، بدءا من الـ 12 منتصف ليل الجمعة.

وأعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة ومنها إعادة تأهيل قواطع الجهد المتوسط والمنخفض، الأمر الذي يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه امبابة لمدة 6 ساعات، وذلك لاستكمال أعمال إعادة تأهيل قوطع الجهد المتوسط والمنخفض.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن أعمال الصيانة تستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات لتنفيذ الأعمال المطلوبة الأمر الذي ينتج عنه انقطاع المياه عن أحياء "الوراق - شمال الجيزة - العجوزة" اعتبارا من الساعة الثانية عشر ليلا غدا الجمعة حتي الساعة السادسة صباح يوم السبت.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، ووجه رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات.