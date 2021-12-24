تبدأ خلال أيام.. العطلات الرسمية لموظفي القطاعين العام والخاص في 2022

كتب – أسامة علي:

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2021، ليحل علينا العام الجديد 2022 يوم السبت بعد المقبل.

وحددت الدولة المصرية، العطلات رسمية لموظفي القطاعين العام والخاص في عام 2022، والتي تتضمن إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية.

وينشر "مصراوي" أيام العطلات الرسمية للدولة خلال عام 2022، وهي كما يلي:

- عيد الميلاد المجيد :

الجمعة 7 يناير 2022

- ثورة 25 يناير وعيد الشرطة :

25 يناير 2022

- عيد تحرير طابا :

السبت 19 مارس 2022

- عيد تحرير سيناء ، وشم النسيم :

الإثنين 25 أبريل 2022

عيد العمال:

الأحد 1 مايو 2022

عيد الفطر المبارك:

تبدأ الإجازة من يوم الأربعاء 2 مايو 2022، حتى الأحد 5 مايو 2022.

- ثورة 30 يونيو :

الخميس 30 يونيو 2022

- وقفة عرفات :

الجمعة 8 يوليو 2022

- عيد الأضحى المبارك :

من يوم السبت 9 يوليو إلى الأربعاء 31 يوليو 2022.

- عيد ثورة 23 يوليو :

السبت 23 يوليو 2022

- رأس السنة الهجرية :

السبت 30 يوليو 2022

- انتصارات حرب أكتوبر:

الخميس 6 أكتوبر 2022

- المولد النبوى الشريف :

السبت 8 أكتوبر 2022.

كان مجلس الوزراء، قرر اعتبار الخميس التالي على أي مناسبة مقرر بشأنها إجازة الفترة القادمة إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن يوم الخميس التالي على أي مناسبة مقرر بشأنها إجازة الفترة القادمة إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التي سوف تقع في منتصف الأسبوع، وذلك مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن القرار جاء في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر للمواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة في عطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.