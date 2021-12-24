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يجب تعطيلها في هذه الحالة.. 7 نصائح للحماية من مخاطر الدفايات الكهربائية

04:11 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
يجب تعطيلها في هذه الحالة.. 7 نصائح للحماية من مخاطر الدفايات الكهربائية

الدفايات الكهربائية _ارشيفيه

كتب - محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه فى ظل برودة الطقس يصبح الاعتماد على استخدام الدفاية الكهربائية أمرا ضروريا لدى بعض المواطنين.

وأشار الجهاز إلى أنه توجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى نتجنب مخاطر الدفاية، وهي كالتالي:

1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الاقل.

6-عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين ـو تجفيف الملابس.

7-يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أـثناء النوم.

الدفايات الكهربائية الطقس حماية المستهلك مخاطر الدفاية ماس كهربائي

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