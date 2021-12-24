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محافظ الجيزة: رفع ٤ آلاف حالة إشغال للمقاهي ومصادرة ١١٥٠ شيشة

03:42 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
محافظ الجيزة: رفع ٤ آلاف حالة إشغال للمقاهي ومصادرة ١١٥٠ شيشة

رفع ٤ آلاف حالة إشغال للمقاهي

مصراوي

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن المحافظة رفعت ٤ آلاف حالة اشغال للمحال والمقاهي والكافيهات وصادرت 1150 شيشة خلال حملات استمرت على مدار 4 أيام متتالية بحدائق الأهرام.

وأكد محافظ الجيزة فى بيان له، الجمعة، استمرار تكثيف حملات ضبط المخالفين وازالة التعديات والمخالفات بحدائق الأهرام لتحقيق الانضباط، وتم توجيه حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام بالمتابعة الدورية للمناطق التي تم رفع الاشغالات والتعديات منها لعدم تكرار المخالفه مجدداً.

وأشار إلى أنه تم تمشيط الكافيهات والمقاهي من الشيشة وتم ضبط ومصادرة ١١٥٠ شيشة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وتمت إزالة ٨٢ حاجزا حديديا من الشوارع بعد إقامتها بالمخالفة لحجز أماكن ركن السيارات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى رفع ١٩ عربة مأكولات ومشروبات ومدرجات خشبية لعرض السلع، بالإضافة إلى ١٧٠ استاند لباعة جائلين ومحال تجارية لعرض المنتجات بنهر الطريق بالمخالفة و١١ فاترينه عرض .

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