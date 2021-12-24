الطقس.. الأرصاد: فرص لتساقط حبات ثلج خلال الشتاء على هذه المناطق

كتب – أسامة علي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك من حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها زيادة في فترات سطوع الشمس، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت غانم، في تصريحات لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية إكسترا نيوز، الجمعة، أن الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال فترات النهار، شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل حد الصقيع على محافظات وسط سيناء وشمال الصعيد، وتصل درجات الحرارة إلى أقل من 5 درجات.

ولفتت إلى أن هناك تكوّن للشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمفتوحة والقريبة من المسطحات المائية، وهي لا تؤثر بشكل كبير على حركة المركبات.

وأوضحت، أن هناك فرص لتكرار ما حدث في مدينة الإسكندرية من تساقط لحبات البرد "أشبه بالثلج"، في حالات عدم الاستقرار وتكون السحب الرعدية خلال فصل الشتاء هذا العام، على محافظات شمال الدلتا والسواحل الشمالية، قد تصل إلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والمدن الجديدة ومدن القناة.