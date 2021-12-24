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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتهنئة احتفالَا بعيد الميلاد المجيد

03:32 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتهنئة احتفالَا بعيد الميلاد المجيد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أ ش أ

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مندوبين للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، وهم عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، محمد مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة السريان الأرثوذوكس واللواء شرطة إبراهيم محمد حجازي إلى طائفة الأرمن الكاثوليك.

وأوفد الرئيس السيسي، اللواء شرطة أشرف السيد محمد جلب الله إلى الكنيسة الأسقفية، واللواء شرطة محمد محمد عمر ابراهيم الحلو إلى طائفة الروم الكاثوليك، واللواء شرطة عبد الرحمن محمود عادل عبد الباقي إلى طائفة السريان الكاثوليك، اللواء شرطة أيمن إبراهيم محمد عمر إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، اللواء شرطة هشام السيد أحمد حسنين شامل إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، اللواء شرطة محمد إبراهيم بسيوني طالب إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.

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Asha
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