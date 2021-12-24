Masrawy logo white

رئيس الأسقفية ناعيًا راعي كاتدرائية البازيليك: يحتفل بالعيد في السماء

03:09 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
رئيس الأسقفية ناعيًا راعي كاتدرائية البازيليك: يحتفل بالعيد في السماء

الدكتور سامي فوزي

كتب - مينا غالي:

نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الأب جينارو دي مارتينو راعي، كاتدرائية البازيليك بالقاهرة الذي رحل عن عالمنا اليوم، قائلا:"يحتفل بعيد الميلاد المجيد في السماء".

وقال رئيس الأساقفة: نودعه على رجاء القيامة باسمي وباسم كهنة وشمامسة وشعب الكنيسة الأسقفية، مصلين لأسرته ولكل محبيه أن يمنحهم الله صبرًا وتعزية".

الدكتور سامي فوزي الكنيسة الأسقفية كاتدرائية البازيليك عيد الميلاد المجيد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الطقس.. الأرصاد: فرص لتساقط حبات ثلج خلال الشتاء على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا