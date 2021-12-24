رئيس الأسقفية ناعيًا راعي كاتدرائية البازيليك: يحتفل بالعيد في السماء

كتب - مينا غالي:

نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الأب جينارو دي مارتينو راعي، كاتدرائية البازيليك بالقاهرة الذي رحل عن عالمنا اليوم، قائلا:"يحتفل بعيد الميلاد المجيد في السماء".

وقال رئيس الأساقفة: نودعه على رجاء القيامة باسمي وباسم كهنة وشمامسة وشعب الكنيسة الأسقفية، مصلين لأسرته ولكل محبيه أن يمنحهم الله صبرًا وتعزية".