Masrawy logo white

يقلل الوفيات.. الناظر: هيئة الدواء الأمريكية توافق على علاج جديد لـ"كورونا"

02:56 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
يقلل الوفيات.. الناظر: هيئة الدواء الأمريكية توافق على علاج جديد لـ"كورونا"

الدكتور هاني الناظر

كتب - محمد سامي:

قال الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أقرت منذ قليل الموافقة على ثاني دواء فعال لعلاج كورونا ويسمى "مولنوبيرافير".

وأوضح في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن العلاج الجديد يقلل معدل الوفيات بنسبة 30%، ويؤخذ عن طريق الفم.

كان الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، قال إن تغيير نوع اللقاح في الجرعة الثالثة المعززة، عن ما تم الحصول عليه في الجرعتين الأولى والثانية ليست له أي أضرار أو مخاطر طبية.

وأشار في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إلى أن هناك تقارير طبية في أوروبا توصي بضرورة تغيير نوع اللقاح في الجرعة الثالثة المعززة.

اقرأ أيضا:

كورونا.. هل تغيير نوع اللقاح في الجرعة الثالثة المعززة يسبب أضرار؟ أستاذ أوبئة يجيب

هاني الناظر FDA علاج كورونا وفيات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الطقس.. الأرصاد: فرص لتساقط حبات ثلج خلال الشتاء على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا