الرئيس السيسي يبعث برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء العالم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب الرئيس السيسي، عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته له ولشعوبهم بهذه المناسبة الطيبة، متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما مزدهرا يكون بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم والازدهار من خلال التمسك بالأمل والالتزام بالتعاون المشترك وصولا إلى تحقيق مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع شعوب العالم.