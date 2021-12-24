Masrawy logo white

الرئيس السيسي يبعث برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء العالم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

02:21 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
الرئيس السيسي يبعث برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء العالم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أ ش أ

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب الرئيس السيسي، عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته له ولشعوبهم بهذه المناسبة الطيبة، متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما مزدهرا يكون بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم والازدهار من خلال التمسك بالأمل والالتزام بالتعاون المشترك وصولا إلى تحقيق مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع شعوب العالم.

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس السيسي برقيات تهنئة أعياد الميلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا