الخضروات والفاكهة.. استقرار الأسعار بالمجمعات الاستهلاكية (قائمة كاملة)

كتب - محمد سامي:

واصلت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "مصراوي" أسعار الخضروات والفواكه بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم، وهي كما يلي:

- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 6 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيها.

‎- الجوافة 9

‎- بلح بارحى 34 جنيه

‎- البسلة 9:5

‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه