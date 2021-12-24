صالون تنسيقية شباب الأحزاب يستضيف وزيرة الهجرة.. مساء اليوم

مصراوي

يستضيف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في السابعة من مساء الجمعة، السفيرة نبيلة مكرم وزير شئون الهجرة والمصريين بالخارج.

وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب، أن وزيرة الهجرة تتحدث وزيرة الهجرة عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، ومساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

ويستضيف الصالون بجانب وزيرة الهجرة، طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق وأحمد صقر المقيم بالخارج، والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر، لتوسيع دائرة النقاش والمشاركة من المتخصيين وكافة الأطراف.

ويدير الصالون الكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويتم بثه على صفحة التنسيقية بـ"فيسبوك".