تذاكر مجانية وتخفيض أوزان.. مصر للطيران تحتفل مع الركاب بأعياد الكريسماس ورأس السنة

في اجتماعها الأول بالعاصمة.. وزيرا الهجرة وقطاع الأعمال يناقشان الاستعداد

كتب - محمد عبيد:

احتفلت شركة مصر للطيران، بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، الجمعة، مع المسافرين على رحلاتها من مباني الركاب رقم ٢ و٣ بمطار القاهرة الدولي.

وقدمت الشركة هدايا تذاكر سفر مجانية وتخفيض وزن إضافي مجاني، وتعلية درجة السفر إلى درجة رجال الأعمال وأميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم، ونماذج طائرات وهدايا مقدمة من شركة الأسواق الحرة إلى المسافرين علي الطائرات.

وأعلنت الشركة، أنه تصادف سفر الفنان إيهاب توفيق أثناء الاحتفالات بالمطار، والذي قوبل بحفاوة كبيرة من المسافرين، وتم التقاط الصور التذكارية معه قبل صعوده إلى الطائرة.

وأشارت إلى أنه تزامناً مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة وبداية الموسم السياحي الشتوي، وجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية، وحرصت الشركة على إبراز مظاهر الاحتفال بالعام الجديد واعياد الميلاد بالمطارات المصرية.