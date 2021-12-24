الطقس الآن.. الأرصاد: انخفاض درجات الحراراة وسقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

كتب – أسامة علي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال شاهين، إن محافظات القاهرة الكبرى تتعرض حاليا لسقوط أمطار خفيفة ولكنها غير مستمرة، ولا توجد فرص لسقوط الأمطار عليها خلال الساعات المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.